У Президента чекають від уряду зміну напрямку ”Одеси-Бродів”

Баку. 14 листопада. УНІАН. Секретаріат Президента сподівається, що найближчим часом уряд ухвалить рішення про запуск нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам повідомив уповноважений представник Президента України з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ перед початком енергетичного саміту в Баку.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не стоїть на заваді реалізації проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору робота нафтопроводу «Одеса-Броди» в реверсному режимі, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ відповів, що «питання з реверсом – до українського уряду, який створив нам проблему, що не може досі ухвалити рішення про перехід в аверсний режим».

Разом з тим, за словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, він сподівається, що «найближчим часом таке рішення буде ухвалене, бо інакше всякої логіки позбавлене таке блокування, фактично, української стратегічної ініціативи».

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що уряд України найближчим часом планує завершити міжнародні переговори з реалізації проекту аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди».

Вона в черговий раз зазначила, що уряд є прихильником використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному напрямі.

На використанні нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі, що було передбачено проектом його будівництва, наполягає Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» замислювався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу ”Одеса-Броди” завершили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід ”Одеса-Броди” планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямі. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсном напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсном напрямку, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.