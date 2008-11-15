У Брюсселі розпочнеться триденне засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС

В ході засідання міністри планують розглянути пропозиції Єврокомісії щодо створення спільних правил прямої підтримки фермерів в рамках Спільної сільськогосподарської політики, пропозиції щодо покращення сільського розвитку за рахунок Європейського сільськогосподарського фонду для сільського розвитку, пропозиції щодо допуску на ринок кількох видів модифікованої сої, проект угоди про співробітництво в сфері рибальства з Норвегією, пропозиції щодо покращення контрольної системи в рамках політики рибальства, стратегію стабільного розвитку аквакультур та пропозиції щодо квот на вилов тріски.