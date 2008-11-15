У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніти Ферреро-Вальднер

В ході прес-конференції комісар представить пропозиції Єврокомісії щодо східного партнерства, нової рамкової політики, що передбачає поглиблення співпраці з Азербайджаном, Вірменією, Грузією, Молдовою, Україною та, можливо, Білоруссю в рамках Європейської політики сусідства.

Створюючи таке партнерство ЄС хоче дати додаткову підтримку цим країнам для завершення демократичних перетворень та ринкових реформ, модернізації та консолідації державності, що має посилити стабільність та безпеку в регіоні. Пропозиції Єврокомісії передбачатимуть як посилення двосторонніх відносин з цими країнами, так і нову багатосторонню рамкову політику ЄС. Рішення про створення Східного партнерства було схвалено на самміті ЄС в червні цього року. Вперше пропозиції будуть розглянуті на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 11-12 грудня.