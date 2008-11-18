Україна, Польща та Литва створять миротворчу бригаду
Створення очікується до 2011 року
Київ. 18 листопада. УНІАН. До 2011 року Україна, Польща і Литва планують створити спільний миротворчий підрозділ бригадного рівня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на переговорах між міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ і міністром оборони Польщі Богданом КЛІХОМ, які відбулись в рамках офіційного візиту польського міністра до України.
За словами обох міністрів, одним із пріоритетних питань, що обговорювалися під час їхньої зустрічі, було створення до 2011 року спільної українсько-польсько-литовської бригади для виконання миротворчих завдань.
«Ми раді підтримати таку ініціативу. Відповідна згода з литовської сторони вже є. Це сприятиме поглибленню співпраці між нашими країнами», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.
Він також повідомив, що, відповідно до попередніх домовленостей, штаб бригади дислокуватиметься у польському місті Люблін, а першим її командиром стане саме український офіцер.
«Для нас це велика відповідальність», - наголосив міністр оборони України.