Україна, Польща та Литва створять миротворчу бригаду

Київ. 18 листопада. УНІАН. До 2011 року Україна, Польща і Литва планують створити спільний миротворчий підрозділ бригадного рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на переговорах між міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ і міністром оборони Польщі Богданом КЛІХОМ, які відбулись в рамках офіційного візиту польського міністра до України.

За словами обох міністрів, одним із пріоритетних питань, що обговорювалися під час їхньої зустрічі, було створення до 2011 року спільної українсько-польсько-литовської бригади для виконання миротворчих завдань.

«Ми раді підтримати таку ініціативу. Відповідна згода з литовської сторони вже є. Це сприятиме поглибленню співпраці між нашими країнами», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також повідомив, що, відповідно до попередніх домовленостей, штаб бригади дислокуватиметься у польському місті Люблін, а першим її командиром стане саме український офіцер.

«Для нас це велика відповідальність», - наголосив міністр оборони України.