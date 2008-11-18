Секретаріат Президента перестав бачити трагедію, якщо Україні не дадуть ПДЧ

Київ. 18 листопада. УНІАН. Заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК вважає, що не варто робити трагедію, якщо Україну не запросять приєднатися до ПДЧ у грудні на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента.

”Я б не робив з цього трагедії”, - сказав А.ГОНЧАРУК.

Між тим у Секретаріаті Президента сподіваються, що НАТО на наступному саміті підтвердить свою позицію щодо принципу «відкритих дверей» для України.

За словами А.ГОНЧАРУКА, напередодні саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі українська сторона вважає найбільш важливим підтвердження принципу «відкритих дверей» Альянсу для потенційних країн-членів.

«Головне, що двері НАТО мають залишатися відчиненими», - підкреслив А.ГОНЧАРУК.

Він нагадав, що на Бухарестському саміті у квітні було ухвалено принципове рішення про те, що Україна буде членом НАТО. Відтак, заява Генерального секретаря НАТО про наміри дотриматися своїх зобов`язань щодо майбутнього членства України є черговим підтвердженням принципу відкритості Альянсу для нових країн з боку самого керівництва НАТО.

Він вказав на успішне виконання Україною щорічних цільових планів НАТО, що фактично наближає Україну до відповідності вимогам і стандартам НАТО.