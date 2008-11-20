Ющенко закликає НАТО дати Україні ПДЧ, не зважаючи на Росію

Київ. 20 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав країни НАТО не зважати на тиск Росії та запропонувати Україні План дій щодо набуття членства в Альянсі.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв’ю британському часопису “Таймс”.

На переконання В.ЮЩЕНКА, розширення Альянсу є вирішальним для європейської безпеки і єдиним способом забезпечити незалежність України.

Видання зазначає, що багато членів НАТО прагнуть “не вступати у суперечності з Москвою, яка проти вступу України в Альянс і погрожувала націлити на Київ ядерні ракети”.

Президент також заявив, що Україна зробила усе необхідне для отримання ПДЧ, і зараз все залежить виключно від країн-членів НАТО. При цьому він закликав союзників не використовувати суперечку між Президентом України та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО як привід для відмови у Плані дій щодо членства.

“Таймс” також нагадує, що Генеральний секретар НАТО Яаап де Хооп СХЕФЕР заявив цього тижня в Іспанії, що Росія не матиме права вето на вступ інших держав до Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, 2-3 грудня у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, на якому планується дати оцінку стану відносин НАТО з Україною та розглянути можливість надання Україні ПДЧ.

Україна сподівалась отримати ПДЧ ще у квітні цього року на саміті НАТО в Бухаресті, однак не отримала цього через опозицію ряду країн, зокрема, Німеччини, Франції та Бельгії, які вважали, що в Україні не достатньо єдності серед політичних сил щодо майбутнього відносин з НАТО та недостатня підтримка вступу до НАТО населенням.