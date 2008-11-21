ЄП за збільшення ресурсів на допомогу країнам з ЄС поза зоною євро

Брюссель. 21 листопада. УНІАН. Європарламент підтримав збільшення вдвічі ресурсів на допомогу країнам ЄС поза зоною євро – з 12 до 25 млрд. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено 20 листопада на засіданні сесії Європарламенту в Страсбурзі.

За відповідну резолюцію висловилися 491 депутат, проти – 13, утрималися – 24.

У схваленій резолюції зазначається, що законодавство від 2002 року, яке встановило схему надання позик країнам, що мають проблеми платіжного балансу і не входять до зони євро, зменшило можливість надання такої допомоги з 16 до 12 млрд. євро, оскільки на той час залишалося лише 3 країни, що не входили до цієї зони. Однак, після розширення ЄС в 2004 та 2007 роках, ситуація змінилася.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада лідери ЄС погодилися збільшити до 25 млрд. євро ресурси на допомогу країнам-членам ЄС, що не входять до зони євро.

Відповідне рішення в цілому було схвалено на неформальному засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), а остаточно - має бути ухвалено лідерами ЄС на засіданні Європейської Ради у грудні.

29 жовтня Єврокомісія запропонувала вдвічі збільшити свою можливість надавати допомогу країнам ЄС, що не входять до зони євро, - з 12 до 25 млрд. євро.

28 жовтня Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ також висловився за збільшення максимуму коштів для допомоги країнам-членам з боку Єврокомісії щонайменше до 20 млрд. євро.

В той же день пізно ввечері Єврокомісія погодилася надати 6,5 млрд. євро допомоги Угорщині. Гроші, що надаються у вигляді допомоги країні-члену, яка не є членом єврозони, але має складнощі з виконанням бюджету чи з рахунком платіжного балансу, позичаються Єврокомісією на ринку за рахунок розміщення євробондів.