Україну цікавить досвід Швеції в енергозбереженні

токгольм. 21 листопада. УНІАН. Україну, особливо сьогодні, в умовах світової кризи, цікавить досвід Швеції в розробці та впровадженні енергозберігаючих технологій, яка є в Європі лідером у цій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Швеції Фредеріком РАЙНФЕЛЬДОМ.

“Швеція в цьому напрямі є абсолютним лідером, тому що навчилася в своєму господарстві використовувати найдешевші енергетичні ресурси і робити так, щоб можна було максимально економити первинні енергоресурси”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що Україна має намір уважно ознайомитися з досвідом Швеції в питанні використання енергозберігаючих технологій, зокрема, з технологією переробки відходів.

“Я думаю, що напрям цієї нашої співпраці буде надзвичайно актуальним у найближчій перспективі”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з цим вона зазначила, що Швеція є великим інвестором в економіку України і на сьогоднішній день розмір інвестицій становить більш як 1 млрд. 200 млн. дол. на рік.

Прем`єр-міністр висловила надію, що виклики світової фінансової кризи приведуть до збільшення розміру шведських інвестицій в економіку України.

Вона також зазначила, що уряд робить і робитиме все можливе для того, щоб сприяти збільшенню надходжень інвестицій, зокрема зі Швеції, до України.

Як повідомляється на сайті Кабміну, уряди України і Швеції підписали меморандум про співпрацю в галузі енергетики. Підписання документів відбулося за підсумками зустрічі прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО з прем`єр-міністром Швеції Ф.РАЙНФЕЛЬДОМ.

Зокрема сторони домовилися сприяти розвитку співпраці у сфері енергетики для досягнення ефективного використання енергії як в промисловості, так і в житловому секторі. При цьому особлива увага приділяється енергетичній ефективності систем центрального енергопостачання, екологічно чистому виробництву енергії. Україна і Швеція також домовилися підвищувати безпеку енергопостачання з метою посилення диверсифікації джерел постачання енергії та домовилися використовувати паливо рослинного і тваринного походження і новітні технології з виробництва біопалива.

Тестом меморандуму передбачено, що Швеція надаватиме Україні технічну і фінансову допомогу для реалізації проектів, які здійснюватимуться в рамках меморандуму, і у разі потреби залучатиме шведські банки. Меморандумом також передбачено створення тимчасової україно-шведської робочої групи з метою виконання цього документа.