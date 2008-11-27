Україна та Іспанія прискорять взаємне визнання посвідок водія

Київ. 27 листопада. УНІАН. Україна та Іспанія досягли принципової домовленості вжити дієвих заходів для прискорення підписання Угоди між країнами про взаємне визнання і обмін національних посвідчень водія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, таке рішення було прийнято 26 листопада у Києві під час українсько-іспанських переговорів з консульсько-правових питань.

За даними МЗС, на необхідності підписання вищезазначеної угоди наголошувалося з огляду на вкрай важливе соціальне значення договірно-правового врегулювання питання про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, передусім для численної української громади в Іспанії.

У цьому контексті сторонами були узгоджені порядок і строки здійснення обміну інформацією, необхідною для підтвердження автентичності посвідчень водія та подальшого їх обміну. Домовлено завершити у найкоротші терміни опрацювання інших технічних питань, які є передумовою для реалізації положень Угоди.

Також під час обговорення стану виконання Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз було розглянуто конкретні випадки порушень іспанською стороною положень цієї Угоди та наголошено на необхідності виправлення ситуації.

У результаті переговорів від іспанської сторони отримано запевнення щодо підтримки України у подальшому просуванні безвізового діалогу з ЄС, який було офіційно започатковано у Брюсселі 29 жовтня ц.р.

“За висновком переговорних сторін, українсько-іспанські переговори пройшли у дружній та конструктивний атмосфері і сприятимуть подальшому розвитку двостороннього зовнішньополітичного діалогу між двома державами”, - підкреслили в МЗС.