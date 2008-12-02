В ЄС запроваджують спільні технічні вимоги до рухомого складу залізниць

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Рада міністрів з питань конкуренції ЄС затвердила спільні технічні вимоги для рухомого складу залізниць.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради 1 грудня.

Рада погодилася зі змінами, внесеними Європарламентом.

Рада міністрів також затвердила положення про Європейське залізничне агентство.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Європарламент затвердив спільні технічні вимоги для рухомого складу залізниць ЄС.

Директива передбачає створення переліку мінімальних технічних вимог, яким мають відповідати локомотиви та рухомий склад вантажних поїздів для отримання права на його використання на території інших, крім його країни походження, держав-членів.

Водночас, в деяких випадках національні регулятори можуть запроваджувати додаткові правила безпеки. Крім того, документом передбачається обов’язкова сертифікація рухомого складу, яка буде запроваджена для вантажних вагонів через 2 роки після набуття чинності оновленої Директиви, для всіх інших – не пізніше, ніж через 10 років.

Положення про Європейське залізничне агентство передбачає створення ним Європейського реєстру локомотивів та рухомого складу залізниць для полегшення доступу авторизованих в одній країні вагонів до території інших країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала проекти директив наприкінці 2006 року, вважаючи, що час на авторизацію має зменшитися на 30-50%, а видатки – на 50% для локомотивів, що вже використовуються в країнах-членах, та на 70% - для нових локомотивів та вагонів.

Оскільки на Кіпрі та Мальті не існує залізниць, то Директива про спільні технічні вимоги до рухомого складу може не імплементуватися цими країнами до того часу, поки в країнах не буде створено мережу залізниць.