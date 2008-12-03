З 2011 року українські підрозділи зможуть брати участь в тактичних групах НАТО

Київ. 3 грудня. УНІАН. Починаючи з 2011 року окремі підрозділи Збройних Сил України можуть бути готовими до участі у перших ротаціях сил реагування НАТО й у бойових тактичних групах Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Головнокомандувач ЗСУ, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО.

За його словами, цього року українські підрозділи взяли участь у дев’яти багатонаціональних навчаннях на території України та у восьми – поза її межами.

«Прийнятий цього року оновлений пакет Цілей партнерства надав більш практичної спрямованості військовому співробітництву з НАТО та досягненню взаємосумісності. Удосконалення нормативно-правової бази військового співробітництва дозволило у 2008 році більшості визначених підрозділів Збройних Сил пройти оцінку на відповідність стандартам НАТО, що створило підгрунтя для майбутнього залучення України до сил реагування Альянсу», - повідомив В.КИРИЧЕНКО.

У зв’язку з цим він наголосив, що поточний стан справ у цій галузі дає Генштабу підстави стверджувати про готовність окремих підрозділів ЗСУ до участі у перших ротаціях Сил реагування НАТО, починаючи з 2011 року.

С.КИРИЧЕНКО також повідомив, що цього року визначено десять підрозділів Збройних Сил України, які можуть бути залучені до формування бойових тактичних груп Європейського Союзу.

«На цей час тривають штабні переговори з низкою країни ЄС щодо участі ЗСУ у військових структурах цієї організації», - сказав С.КИРИЧЕНКО.