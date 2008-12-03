Вступ України в НАТО не спрямований проти Росії

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО наголошує, що намір України вступити в НАТО не спрямований проти Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це В.ОГРИЗКО заявив сьогодні журналістам перед початком засідання Комітету Україна-НАТО.

«Жоден український політик ніколи не говорив і не стверджував і не скаже цього ніколи в майбутньому про те, що український шлях в НАТО якимось чином загрожує російським інтересам», - сказав український міністр.

Він також висловив сподівання, що Росія з розумінням поставиться до вступу України в НАТО.