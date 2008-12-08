МЗС вимагає від країн ЄС виконувати угоду про спрощення візового режиму

Київ. 8 грудня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України здійснює системну роботу з проведення консультацій про дотримання консульськими посадовими особами країн-членів Євросоюзу положень угоди про спрощення оформлення віз, а також із започаткування діалогу про запровадження безвізового режиму для громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Він нагадав, що такі консультації вже проведено з Італією та Іспанією.

Також минулого тижня були проведені консультації з консульсько-правових питань з Австрійською Республікою. За словами В.КИРИЛИЧА, австрійська сторона погодилась опрацювати питання щодо підготовки до запровадження безвізового режиму для громадян України.

В свою чергу українська сторона передала делегації Австрії пакет документів про основні порушення, які мають місце при одержанні австрійських віз громадянами України.

Крім того, австрійська сторона погодилася розглянути угоду про безвізові поїздки для громадян України – власників службових паспортів.

Також минулого тижня відбулися консультації з консульсько-правових питань з Македонією, на яких, зокрема, обговорювалися питання про запровадження безвізових поїздок для окремих категорій громадян України, зокрема науковців, журналістів, представників ділових кіл.

Крім того, обговорювалося питання про можливість скасування оплати консульського збору для певних категорій громадян, зокрема для дітей до 18 років, інвалідів і пенсіонерів.