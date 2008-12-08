Україна та Литва підпишуть дорожню карту відносин на 2 роки

Київ. 8 грудня. УНІАН. Президент Віктор ЮЩЕНКО під час свого візиту до Литви 9 грудня планує підписати дорожню карту розвитку стратегічних відносин між Україною та Литвою на 2009-2010 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Зокрема, вона зазначила, що мета візиту В.ЮЩЕНКА до Литви - засвідчити стратегічний характер українсько-литовських відносин.

За словами прес-секретаря, під час візиту особливу увагу буде приділено енергетичній співпраці між двома країнами. І.ВАННИКОВА сказала, що головним документом за результатами візиту має стати підписання дорожньої карти розвитку стратегічних відносин між Україною та Литвою на 2009-2010 роки.