Конференція донорів для української ГТС може відбутися в березні

Брюссель. 8 грудня. УНІАН. Україна та ЄС планують провести конференцію донорів для ГТС у березні.

Як передає власний кореспондент УНІАН Брюсселі, про це повідомив сьогодні українським журналістам віце-прем’єр-міністр з питань європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ.

“Ми готуємо проведення вже наприкінці березня конференції інвесторів для модернізації газотранспортної мережі України”, - сказав він.

Віце-прем’єр не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ повідомив УНІАН, що Комісія та Україна продовжували обговорення умови для надання підтримки з відновлення та модернізації української інфраструктури з транзиту газу.

Попередньо проведення конференції передбачалося на середину листопада.

На початку цього року комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявив про намір провести конференцію донорів для залучення 2,5 млрд. євро для української ГТС.