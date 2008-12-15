У Страсбурзі відбудеться година голосування в Європарламенті

В ході засідання депутати планують, зокрема, визначитися щодо проектів доповідей Жерара Депре (група ліберальних партій, Бельгія) про необхідні заходи для захисту євро від підробки, Діани Уелліс (група ліберальних партій, Великобританія) щодо видатків у ветеринарній сфері, Кьості Віранкосскі (група ліберальних партій, Фінляндія) щодо проекту бюджету на 2009 рік.

Дата проведення: 16 грудня 2008 року Час початку: 09-00