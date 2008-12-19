BNP Paribas готовий допомогти банківській системі України

Київ. 19 грудня. УНІАН. Банк BNP Paribas Group готовий надати сприяння банківській системі України у разі необхідності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це заявив головний радник голови правління BNP Paribas Group, член спостережної ради АКІБ «УкрСиббанк» Жан ЛЕМ`ЄР сьогодні на зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

У ході зустрічі було обговорено низку фінансово-економічних проблем, які виникли в Україні через світову фінансову кризу.

Ж.ЛЕМ`ЄР зазначив, що у групи Paribas «особливе ставлення до України». «Ми дуже добрі партнери», - заявив він.

При цьому головний радник голови Правління BNP Paribas Group запевнив, що банк готовий надати сприяння банківській системі України у разі необхідності. На думку Ж.ЛЕМ`ЄРА, українські банки є ключовим сектором економіки України.

У свою чергу, В.ЛИТВИН зазначив, що «сьогодні відбувається усвідомлення того, як розвиватимуться процеси в Україні у зв`язку з кризою, тому думка фахівців є для нас вкрай важливою». При цьому він зауважив, що економічні проблеми в Україні заполітизовані, тоді як «конче необхідний політичний реалізм», поінформувавши, що зараз Верховна Рада України на законодавчому рівні ухвалює закони, спрямовані на мінімізацію наслідків кризи.

За словами голови ВР, наразі на владному рівні триває «гостра полеміка щодо політики Національного банку України». У цьому контексті В.ЛИТВИН не заперечив проведення дискусій із зазначеної теми, але, за його словами, владні структури повинні напрацювати узгоджену позицію. «Усі інститути влади повинні демонструвати віру і впевненість у банківській системі, до неї потрібно повернути довіру», - додав він.

В.ЛИТВИН також наголосив на необхідності отримання «чіткої картини щодо курсової політики для ухвалення бюджету наступного року».

Серед іншого, учасники зустрічі обговорили питання щодо співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

В.ЛИТВИН, зокрема, наголосив на важливості для української сторони виконувати зобов`язання, під які країна отримала кредит від МВФ. «Якби мова йшла про приватну справу чи приватну компанію, можна було б казати про бажання змінювати умови, але якщо йдеться про державу і про її міжнародне обличчя – то треба виконувати взяті на себе зобов`язання», - наголосив він.

У нинішній ситуації, додав В.ЛИТВИН, «має бути скоординована позиція Нацбанку, глави держави, керівника уряду. Адже важливо, як до нас ставитимуться у світі, а політичне протистояння додає критичності у фінансово-банківській сфері».

Підсумовуючи, голова ВР зазначив, що «негатив, який принесла криза, має певний позитивний аспект – усвідомлення того, що можна жити лише на зароблене, що треба припинити змагання у популізмі, а головне – займатися реальним реформуванням економіки». Ці процеси, на думку В.ЛИТВИНА, «сприятимуть тому, що у нас зміцниться і виживе відповідальний бізнес».

*** BNP Paribas – французький банк, один з найбільших у Європі та світі. Займає перше місце у Франції та п`яте у світі за розміром активів (1,23 трлн. доларів на початок 2006 року). За показниками ринкової капіталізації та розміром прибутку займає перше місце в єврозоні.

Банк здійснює свою діяльність у 87 банках, включаючи Україну. BNP Paribas здійснює активні операції у галузі інвестицій, управління активами, а також на роздрібному ринку.