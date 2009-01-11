У Страсбурзі розпочнеться вечірнє засідання сесії Європарламенту

21:02, 11 січня 2009
Новини ЄС
0

В ході засідання депутати планують провести дебати щодо проектів доповідей Карлоса Коельо (група народних партій, Португалія) про без пекові аспекти та застосування біометрії в паспортах, Марко Каппато (група ліберальних партій, Італія) щодо щорічної доповіді про публічний доступ до документів Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії, а також провести дебати з Єврокомісією щодо пакету законодавства про фармацевтичну продукцію та охорону здоров’я.

Дата проведення: 13 січня 2009 року

Час початку: 15-00

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter