У Страсбурзі розпочнеться вечірнє засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують провести дебати щодо проектів доповідей Карлоса Коельо (група народних партій, Португалія) про без пекові аспекти та застосування біометрії в паспортах, Марко Каппато (група ліберальних партій, Італія) щодо щорічної доповіді про публічний доступ до документів Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії, а також провести дебати з Єврокомісією щодо пакету законодавства про фармацевтичну продукцію та охорону здоров’я.

Дата проведення: 13 січня 2009 року Час початку: 15-00