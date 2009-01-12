Українська делегація розповість міністрам енергетики ЄС ситуацію по газу

Київ. 12 січня. УНІАН. Українська делегація має намір взяти участь в сьогоднішньому засіданні міністрів енергетики країн Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики.

З українського боку в засіданні можуть взяти участь віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, міністр енергетики Юрій ПРОДАН, а також перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбудеться надзвичайне засідання Ради міністрів з питань енергетики ЄС для оцінки ситуації, що склалася у газовій сфері.