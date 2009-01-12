Уряд Польщі розробив заходи з подолання енергетичних проблем

Варшава. 12 січня. УНІАН. Уряд Польщі, яка з 2 січня потерпає від припинення постачання російського газу, підготував план, який передбачає реалізацію 4 основних заходів.

Як пише Polskatimes з посиланням на відповідний документ, зокрема, поляки хочуть поєднати національну газопровідну систему з ГТС Данії, що дасть змогу забезпечити безпосередні поставки норвезького газу. Вартість проекту - 300 млн. доларів.

Крім цього, уряд планує збудувати газопорт на Балтійському морі, через який може поставлятись скраплений газ з Катару.

Polskatimes не уточнює суму проекту, але зауважує, що польська національна нафтогазова компанія PGNiG на даному етапі завершує переговори про поставки катарського скрапленого газу.

Крім цього, урядовці хочуть радикально збільшити внутрішній видобуток газу, який нині покриває понад 30% газових потреб Польщі, та збільшити стратегічні запаси газу.

Видання відзначає, що реалізація цих цілей дозволить зменшити залежність від поставок газу з РФ, з якої та через її газотранспортну систему поставляться понад 90% імпортного газу.

Радник прем`єра у справах енергетичної безпеки Мачей ВОЗНЯК заявив газеті, що для поляків найважливішим партнером в справі диверсифікації газових поставок є Норвегія.

”Норвегія для нас - пріоритет. Газ з цієї країни може забезпечувати не тільки Польщу, але цілий регіон”, - сказав він.

За даними газети, польський уряд, який очолює ліберал Дональд ТУСК, також планує активізувати дипломатичні зусилля для запровадження принципу енергетичної солідарності в усіх 27 країнах Євросоюзу.

Водночас Polskatimes зауважує, що в урядовому плані не знайшлося місця для проекту будівництва газопроводу Бернау-Щечін, який лобіює один із найбагатших поляків Александр ГУДЗОВАТИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Польща вперше відчула скорочення поставок російського газу з України, через яку поставляється 40% газу, 2 січня на 11%.

З 6 січня поставки скоротились на 85% від планованого обсягу, а наступного дня повністю припинились.

Польща, яка отримує імпортний газ також через Білорусь (60% від імпорту) компенсує недопоставки з української ГТС більшими поставками через білоруську систему.

Довідка УНІАН. Польща щорічно споживає близько 14 млрд. кубометрів газу.

PGNiG купує російський газ безпосередньо в ”Газпропу”, згідно з контрактом до 2022 року, та середньоазіатський газ в швейцарського трейдера РосУкрЕнерго, з яким має контракт до 2011 року.

У 2007 році PGNiG імпортував 6,2 млрд. російського та понад 2,3 середньоазіатського газу.

З 2003 по 2006 рік PGNiG імпортував також норвезький газ, частка якого в загальному імпорті становила від 3,5 до 5,5%.

За даними експертів, газ з Норвегії дорожчий за російський та середньоазіатський.