Росія не хоче, щоб ЄС ”відривав” від неї пострадянські країни

Москва. 15 січня. УНІАН. Голова комітету в міжнародних справах Держдуми РФ Костянтин КОСАЧОВ просить ЄС не використовувати «Східне партнерство» для «відриву» пострадянських країн від Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні К.КОСАЧОВ сказав на прес-конференції в Москві.

«Політика «Східного сусідства» для нас не є до кінця прозорим проектом, і ми говоримо нашим європейським партнером про те, що головне зараз уникнути непорозумінь», - сказав К.КОСАЧОВ.

За його словами, РФ зараз намагається зрозуміти, про що йтиме мова.

«Якщо мова йтиме про те, що об`єднана Європа співробітничає з 6 державами пострадянського простору в сфері економіки та гуманітарних питань, то які можуть бути проблеми?», - сказав він.

За його словами, головне, щоб «Східне сусідство» не вибудовувалося як проект подальшого штучного відриву держав від нормальних добросусідських відносин із Росією.

«Якщо це буде прихована спроба в черговий раз забезпечити цим країнам режим найбільшого сприяння у відносинах із ЄС за рахунок і на шкоду такому режиму у відносинах із Росією, то доведеться на це якось реагувати», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, «Східне партнерство» - польсько-шведська ініціатива, представлена в травні цього року й схвалена на засіданні Європейської Ради (саміт глав держав і урядів країн-членів ЄС) у червні.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.