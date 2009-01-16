”Газпром” завершує подачу позову до Стокгольму проти ”Нафтогазу”

Київ. 16 січня. УНІАН. Адвокати ”Газпрому” у п`ятницю завершують процедуру подачі скарги в Стокгольмський міжнародний арбітраж у зв`язку з ситуацією з транзитом газу через територію України до Європи.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН на зустрічі з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

”На сьогоднішній день розмір попереднього збитку оцінюється в 1,2 мільярда доларів. Судячи з усього, це не остаточні цифри. У зв`язку з цим адвокати ”Газпрому” сьогодні завершують формальне подання скарги до Стокгольмського арбітражного суду”, - сказав І.СЄЧІН.