Європа могла б домовлятися про транзит газу напряму з Україною

Київ. 17 січня. УНІАН. Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР вважає, що зміна процедури прокачування російського газу через Україну могла б зміцнити енергетичну безпеку Європи.

Таку думку дипломат висловив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня», коментуючи заяву президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ про необхідність негайної ревізії системи енергобезпеки ЄС.

«Нова система енергетичної безпеки Європи могла б включати зміну процедури прокачування російського газу через Україну. Європейці могли б приймати поставку російського газу на російсько-українському кордоні і домовлятися про умови транзиту безпосередньо з українцями», - пояснив У.ТЕЙЛОР.

До переліку заходів зі зміцнення енергобезпеки ЄС, на його думку, також мають бути включені альтернативні джерела постачання газу та інших видів палива, ринкове ціноутворення, збільшення газових сховищ і стратегічних резервів нафти і газу, взаємозв`язки між європейськими країнами-споживачами і заходи соціального захисту для малозабезпечених верств населення.