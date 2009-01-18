В Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань закордоних справ Європарламенту

В ході засідання депутати планують визначитися щодо проектів доповідей Конрада Шиманські (група “Союз за Європу націй”, Польща) про перегляд інструменту Європейського сусідського партнерства, Арі Ватанена ( група народних партій, Франція) про роль НАТО в архітектурі безпеки Європи, а також розглянути проекти резолюцій щодо прогресу Хорваті, Косово та колишньої югославської республіки Македонія в 2008 році.

Дата проведення: 21 січня 2009 року Час початку: 10-30