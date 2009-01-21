Спостерігачі ЄС за транзитом газу можуть бути відкликані швидко

Брюссель. 21 січня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що спостерігачі за транзитом газу скоро залишать Росію та Україну.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

“Спостерігачі були направлені на прохання Росії та України для побудови довіри з метою відновлення транзиту газу. Зараз мета досягнута – довіра побудована і транзит газу відновлено”, - сказав він.

“Я не очікую, що спостерігачі залишаться надовго. Вони залишать Україну та Росію скоріше швидше, ніж довше”, - додав представник Єврокомісії.

Водночас, він зазначив, що все буде залежатиме від розвитку ситуації. Так, місія спостерігачів може бути продовжена, якщо їхня присутність сприятиме кращому забезпеченню роботи газотранспортних систем.

“На цю хвилину немає причин говорити про відкликання спостерігачів”, - зазначив Ф.ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

Разом з тим, інший представник Єврокомісії, якій побажав залишитися неназваним, повідомив кореспонденту УНІАН, що, скоріш за все, спостерігачі будуть відкликані через кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі Єврокомісії працюють в Україні з 9 січня цього року. 12 січня Росія, Україна та ЄС підписали Протокол про роботу місій спостерігачів, після чого спостерігачі трьох сторін були розміщені на газовимірювальних станціях в Росії, Україні та в країнах – західних сусідах України для моніторингу за транзитом газу.

Постачання газу до ЄС, припинене 7 січня цього року, відновилося 20 січня.