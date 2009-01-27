Експерти Ради Європи не можуть потрапити до Південної Осетії

Страсбург. 27 січня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС розчарований тим, що Рада Європи не може проводити свої програми в Південній Осетії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Страсбурзі.

“На жаль, ми не змогли направити експертів до Південної Осетії”, - сказав він.

Генсек зазначив, що, зокрема, Рада Європи підготувала програму психологічної допомоги дітям, які пережили збройний конфлікт на початку серпня цього року. Водночас, за його словами, навіть цю програму реалізувати в Південній Осетії не вдається через відсутність доступу.

Т.ДЕВІС ще раз висловив переконання у тому, що в конфлікті, якій відбувся на початку серпня, винні, як російська, так і грузинська сторони, які не дотрималися зобов’язань, взятих ними під час приєднання до Ради Європи.

Відповідаючи на запитання російського журналіста щодо того, скільки часу повинні були чекати російські війська перед тим, як втрутитися і “захистити мирне населення”, Генсек Ради Європи наголосив, що Росії варто було щось робити набагато раніше – для попередження війни.

“Справа не в тому, щоб вести військові дії, а в тому, щоб попередити війну”, - сказав Т.ДЕВІС.