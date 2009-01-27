Рада Європи моніторитиме розслідування справи Гонгадзе

Страсбург. 27 січня. УНІАН. ПАРЄ вирішила стежити за розслідуванням справи Гонгадзе та інших резонансних злочинів в Україні в рамках моніторингу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні на засіданні ПАРЄ в Страсбурзі.

“За” проголосували 75 депутатів, утрималися - троє.

“Асамблея вирішила продовжити стежити за зазначеними справами в рамках процедури моніторингу України”, - зазначається у резолюції.

Проект резолюції та доповіді під назвою “Розслідування злочинів, нібито скоєних високопосадовцями протягом правління КУЧМИ в Україні – справа Гонгадзе, як знаковий приклад” був підготовлений Сабіною ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР, членом Моніторингового комітету ПАРЄ.

В резолюції, зокрема, зазначається, що злочини проти журналістів та політичних активістів мають розслідуватися компетентними органами на пріоритетній основі. Стосовно справи Гонгадзе вітається рішення Європейського суду з прав людини від 8 листопада 2005 року та наголошується на важливості вчасності та всебічності виконання цього рішення суду, що має включати в себе завершення тих розслідувань, які не були доведені до завершення компетентними органами.

ПАРЄ привітала нещодавнє засудження трьох колишніх міліціонерів за вбивство Георгія Гонгадзе і, водночас, висловила жаль щодо звільнення з-під варти та подальше зникнення генерала Олексія ПУКАЧА, а також щодо смерті за невідомих обставин колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

У резолюції висловлюється глибоке занепокоєння відсутністю прогресу у розслідуванні відносно замовників та організаторів вбивства Георгія Гонгадзе та підкреслюється, що справа Гонгадзе не може вважатися вирішеною до того, поки не буде встановлено замовників та організаторів вбивства.

Крім того, у резолюції міститься вимога без подальшого затягування перевірити автентичність записів, що відомі, як “плівки Мельниченка”. При цьому ПАРЄ привітала готовність Генеральної прокуратури України запросити іноземних експертів для участі в перевірці плівок та обладнання, на якому вони були зроблені і водночас, висловила жаль з приводу того, що офіційній запит на співпрацю готувався Україною так довго. Незалежно від результатів розслідування, зазначається в резолюції, ці записи можуть надати цінні дані для свідчень чи додаткових розслідувань.

В резолюції також міститься заклик до Україну провести додаткові слідчі дії, в тому числі, щодо обставин, за яких влітку 2003 року загинув в австрійській клініці колишній керівник Державного управління справами України Юрій Дагаєв та потрапив до стану коми колишній керівник Апарату МВС України Едуард ФЕРЕ.

Асамблея привітала засудження колишнього співробітника органів внутрішніх справ, якій визнав свою провину у залякуванні та побитті в червні 2000 року помічника народного депутата України Сергія ГОЛОВАТОГО Олександра ПОДОЛЬСЬКОГО, однак при цьому, висловила переконання в необхідності також знайти замовників та організаторів цих дій. У документі також зазначається, що інші злочини, такі як злочини, скоєні проти колишнього депутата Верховної Ради України Олександра ЄЛЬЯШКЕВИЧА, журналіста Ігоря Александрова та смерть за нез’ясованих обставин в ув’язненні нібито керівника групи “перевертнів” в МВС Ігоря Гончарова ілюструють суттєві розлади в діяльності силових структур під час Президентства Леоніда КУЧМИ та після нього.

ПАРЄ закликала Генеральну прокуратуру Україну здійснити всі необхідні заходи для встановлення замовників та організаторів вбивства Георгія Гонгадзе, в тому числі, провести експертизу “плівок Мельниченка”, відкрити розслідування щодо відповідальності за нездійснення захисту журналіста та розслідувати обставини його зникнення, розслідувати обставини, за яких був звільнений з-під варти в 2003 році генерал О.ПУКАЧ, ще раз розслідувати обставини загибелі Ю.Кравченка.

Крім того, у резолюції міститься заклик до політичних лідерів України утриматися від втручання у слідство щодо замовників та організаторів вбивства Г.Гонгадзе та інших резонансних злочинів, скоєних в епоху Л.КУЧМИ.

До проекту резолюції була подана лише одна поправка, яка пропонувала вилучити слова “ера Кучми” лише в одному з двох пунктів, в якому вживається це словосполучення. Депутати погодилися з цією поправкою.