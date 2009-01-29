Герасим`юк вірить у плідну співпрацю з доповідачем ПАРЄ по Голодомору

Страсбург. 29 січня. УНІАН. Член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ольга ГЕРАСИМ’ЮК сподівається на плідну співпрацю з новим доповідачем ПАРЄ з питання Голодомору Мевлутом ЧАВУСОГЛИ.

Про це вона заявила сьогодні власному кореспонденту УНІАН у Страсбурзі.

“Виходячи з того, що Україна з Туреччиною має давні традиції співпраці, з того, що ми завжди розуміли дражливі проблеми історії та сьогодення Туреччини, ми готові до плідної співпраці з доповідачем”, - сказала депутат.

О.ГЕРАСИМ’ЮК зазначила, що виступаючи сьогодні в дебатах під час обговорення питання про доповідача на засіданні комітету, вона наполягала на тому, що ПАРЄ повинна позбуватися подвійних стандартів в оцінці серйозних історичних подій та стосунків між країнами, а також подумати про посилення авторитету організації і про необхідність уникнення підігрівання представникам окремих країн при призначенні доповідачів на дуже складні теми. О.ГЕРАСИМ’ЮК зазначила, що також було б бажано для ПАРЄ дотримуватися при призначенні доповідачів принципу розподілу квот між партійними групами. Так, за її словами, право на висунення кандидатури на доповідача на тему Голодомору мала група народних партій, а М.ЧАВУСОГЛИ належить до групи європейських демократів.

Водночас, за словами українського депутата, у розмові з доповідачем вона почула від нього запевнення в тому, що він дуже переймається проблемами України і продемонструє це у подальшій роботі. Український депутат також висловила думку, що підготовка цієї доповіді є дуже серйозним викликом для депутата з Туреччини і великим шансом зробити серйозну міжнародну кар’єру.

Крім того, О.ГЕРАСИМ’ЮК зазначила також, що остаточний зміст доповіді формується на засіданні профільного комітету, в даному випадку – Політичного комітету ПАРЄ. Як приклад вона навела доповідь щодо наслідків імплементації резолюції №1633, схваленої у жовтні 2008 року, щодо російсько-грузинської війни, до якої багато поправок було внесено як на засіданні комітету, так і в сесійній залі ПАРЄ, незважаючи, навіть, на те, що проти частини поправок виступали самі доповідачі.

О.ГЕРАСИМ’ЮК також повідомила, що підготовка доповіді на тему Голодомору може тривати до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Політичний комітет ПАРЄ призначив новим доповідачем по доповіді “Необхідність засудження злочину Голодомору в Україні 1932-1933 років та масового голоду на території колишнього СРСР” голову турецької делегації в ПАРЄ Мевлута ЧАВУСОГЛИ.