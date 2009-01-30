Єврокомісія бачить позитив в реалізації угоди про спрощення віз

Київ. 30 січня. УНІАН. В Представництві Європейської комісії в Україні позитивно оцінюють реалізацію угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС.

Про це сказав, відповідаючи на запитання журналістів керівник відділу політики, преси та інформації Представництва Європейської комісії в Україні Дірк ШЮБЕЛЬ.

“Реалізація угоди про спрощення візового режиму дає дуже хороші результати”, - сказав він.

Д.ШЮБЕЛЬ зазначив, що у 2008 році було видано близько 1 млн. шенгенських віз, що вдвічі більше, ніж у 2007.

Він також повідомив, що вже відбулися два раунди переговорів між Україною та ЄС щодо запровадження безвізового режиму. “Ми дуже активно і прогресивно рухаємося вперед, але дуже важко точно передбачити, коли саме можна буде досягти остаточної мети”, - сказав він.

“Знаю, що українська сторона хоче отримати безвізовий режим з ЄС до початку Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, ну, поживемо-побачимо, чи зможе ця мета матеріалізуватися, а на цей момент дуже важко точну дату передбачити”, - сказав він. .

Він також висловив вдячність Україні за скасування візового режиму для громадян ЄС. “Це мало гарний вплив, щоб певним чином пропагувати Україну, тому що дуже багато людей приїхали в Україну через те, що їм не потрібно було отримувати візу, і це ті люди, які, можливо, в іншому випадку не приїхали б”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму, яка набула чинності з 1 січня 2008 року.