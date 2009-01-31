У Празі відбудеться дводенне неформальне засідання Ради міністрів з питань сім’ї ЄС

В ході засідання міністри обговорять питання раннього догляду за дітьми дошкольного віку з метою досягнення Барселонських цілей: надати можливість догляду для 90% дітей дошкільного віку і для третини дітей молодше трьох років, починаючи з 2010 року. По завершенню засідання, 5 лютого о 14-10 запланована прес-конференція.

Дата проведення: 4 лютого 2009 року Час початку: 10-00