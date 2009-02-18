ЄБРР рефінансує один з комбанків України

Київ. 18 лютого. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку вже ухвалив рішення про рефінансування одного з комерційних банків України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

При цьому вона не уточнила, якому саме банку надана допомога зі збільшення статутного капіталу.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку готовий виділити близько 500 млн. євро для рефінансування ряду українських банків. За словами президента ЄБРР Томаса МІРОВА, гроші виділятимуться згідно з правилами роботи ЄБРР - безпосередньо банкам, які потребують рефінансування.

Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні, 18 лютого, відкриваючи засідання Кабміну, повідомила, що уряд України спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом і Національним банком України розробив порядок рекапіталізації комерційних банків України.