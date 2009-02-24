Чехія заплатить іноземним робітникам за повернення додому
Погодяться не всі
Брюссель. 24 лютого. УНІАН. Чехія готова заплатити іноземним робітникам за повернення додому.
Про це повідомляє британське видання Telegraph.
За даними видання, уряд Чехії, зокрема, заявив про готовність придбати квиток в один бік на літак чи поїзд і виплатити 500 євро кожному іноземному робітнику, якій втратив роботу в Чехії, і бажає повернутися до своєї країни.
Міністр внутрішніх справ Чехії Іван ЛАНГЕР повідомив, що 56 іноземних робітників вже повернулися додому і 270 звернулися за придбанням квитків.
Загалом, кількість іноземних робітників в Чехії оцінюється в 300 тис. осіб, з них 84 тис. – українців. При цьому, на думку І.ЛАНГЕРА, в першій половині 2009 року близько 12 тис. іноземних робітників втратять роботу в Чехії.
Водночас, зазначає видання з посиланням на експертів, схема, запропонована чеським урядом може спрацювати лише вибірково. Так, в’єтнамські робітники, кількість яких сягає 60 тис., можуть погодитися на отримання квитка та 500 євро, а от українські – навряд чи захочуть повертатися до країни, “близької до економічного колапсу”.