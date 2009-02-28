В Греції з-під арешту звільнили українське судно
11:15, 28 лютого 2009Новини ЄС
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Його затримували за борги
Київ. 28 лютого. УНІАН. Судно „Василь Боженко” української судноплавної компанії „Укррічфлот” учора звільнено з-під арешту і прямує за визначеним курсом.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію, отриману від посольства України в Грецькій Республіці.
Як повідомляв УНІАН, у Греції на острові Крит в порту м. Іракліо 25 лютого турецькою компанією „Beyaz Marti Petrol Ticaret Ve Denizcilik LTD STI” у зв’язку із заборгованістю в оплаті пального арештовано судно „Василь Боженко” української судноплавної компанії „Укррічфлот”.
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