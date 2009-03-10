Єврокомісія хоче полегшити життя авіаперевізникам

Брюссель. 10 березня. УНІАН. Єврокомісія пропонує до кінця сезону дозволити авіакомпанія скорочувати польоти без втрати слотів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідний проект змін до Директиви про слоти (часові проміжки часу, в які літаки можуть злітати та сідати в аеропортах – УНІАН) було схвалено сьогодні на засіданні Комісії.

Єврокомісія, зокрема, пропонує на один сезон (з 29 березня по 24 жовтня 2009 року) призупинити дію правила “використовуй, або втрачай”, відповідно до якого для збереження своїх слотів на наступний сезон авіакомпанія має протягом поточного сезону забезпечити використання щонайменше 80% з відведених їй слотів.

Єврокомісія зазначає, що таке рішення обумовлене економічною кризою, яка також вплинула і на скорочення обсягу авіаперевезень.

Комісія також зазначає, що, з огляду на ситуацію, може також запропонувати і пролонгацію своєї пропозиції щодо призупинення дії правил надання слотів і на зимовий сезон 2009-2010 років.