В Брюсселі відбудеться прес-конференція віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання юстиції, свободи та безпеки, Жака Барро
21:08, 15 березня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції віце-президент представить проекти рамкових рішень Ради ЄС щодо попередження та боротьби з незаконною торгівлею людьми та захисту жертв та щодо боротьби з сексуальними домаганнями та сексуальною експлуатацією дітей.
Дата проведення: 25 березня 2009 року Час початку: 12-30
Час початку: 12-30
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