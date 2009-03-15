В Брюсселі відбудеться прес-конференція віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання юстиції, свободи та безпеки, Жака Барро

21:08, 15 березня 2009
Новини ЄС
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В ході прес-конференції віце-президент представить проекти рамкових рішень Ради ЄС щодо попередження та боротьби з незаконною торгівлею людьми та захисту жертв та щодо боротьби з сексуальними домаганнями та сексуальною експлуатацією дітей.

Дата проведення: 25 березня 2009 року

Час початку: 12-30

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