В ЄС наголошують на важливості підписання декларації по ГТС

Київ. 20 березня. УНІАН. Підписання 23 березня на конференції у Брюсселі спільної декларації Європейського Союзу, України та міжнародних фінансових організацій стане основою надання інвестицій на модернізацію української газотранспортної системи.

Як повідомили УНІАН у Представництві Єврокомісії в Україні, 23 березня у Брюсселі представники Європейського Союзу і України зустрінуться з представниками міжнародних фінансових організацій, а також газової промисловості для обговорення кроків, необхідних для модернізації газотранспортної системи України.

Очікується, що на конференцію “ЄС – Україна: партнери із забезпечення газу до Європи” прибудуть понад 200 учасників, які обговорять реформи, потрібні для забезпечення стабільності, надійності, ефективності та прозорості цієї інфраструктури на наступні десятиліття.

Єврокомісія буде представлена президентом Жозе Мануелем БАРРОЗУ та комісарами ЄС з питань зовнішніх зносин і Європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР і з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ.

Під час конференції очікується підписання Спільної декларації ЄС, України та міжнародних фінансових організацій, що визначатиме основу надання інвестицій.

Напередодні конференції Ж.БАРРОЗУ вкотре висловив упевненість, що Україна є стратегічним партнером для ЄС, особливо у газовій галузі, а модернізація її газотранспортної системи стане невід`ємним стовпом розвитку стабільної та надійної спільної європейської енергетичної інфраструктури.

У свою чергу А.ПІБАЛГС додав, що цьогорічна газова суперечка між Україною та Росією лише ще раз підтвердила ключову роль України в енергетичній безпеці ЄС.

У Єврокомісії нагадують, що, беручи до уваги важливість української транзитної системи для зростання попиту на імпортований газ в ЄС, програма Єврокомісії з технічної допомоги INOGATE у 2003-2007 роках провела низку досліджень, результати яких показали, що на 2009-2015 роки знадобиться 2,5 млрд. євро інвестицій для модернізації системи з метою збереження її поточних експлуатаційних потужностей.

“Спільна міжнародна інвестиційна конференція з модернізації ГТС України, дасть можливість усім зацікавленим сторонам обговорити контекст, у якому будуть робитися інвестиції у газотранспортну систему України”, - наголошують у Представництві Єврокомісії в Україні.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що Україну на конференції представлятимуть глава держави Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Станом на 1 січня 2008 року газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складалася з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м, у т.ч. у країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.