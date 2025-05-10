Компанія поверне 20% із задоначеної суми, але за умови, що користувач скористається платіжною системою Epic.

Epic Games запустила постійну систему кешбеку 20% від кожної покупки у своїх іграх, Fortnite, Rocket League і Fall Guys, за умови оплати безпосередньо через платіжну систему Epic. Це стосується всіх платформ, де така оплата можлива: ПК, Android, iOS і веб-версія.

Повернення нараховується у вигляді Epic Rewards, внутрішніх бонусів, які можна використовувати у Fortnite, інших іграх компанії та в магазині Epic Games Store. Ці бонуси не згорають і будуть нараховуватися на всі майбутні покупки, зроблені через Epic безпосередньо.

Фактично це робить внутрішньоігрову валюту, на кшталт V-баксів у Fortnite, на 20% дешевшою, із застереженням, що витратити повернення можна тільки в екосистемі Epic.

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На консолях безпосередньо скористатися системою Epic не можна, але гравці все одно можуть отримати бонуси, якщо оплатять покупки через веб-версію магазину Fortnite.

Запуск системи збігся із заявою Epic про повторне подання Fortnite на модерацію в App Store США. Гра може повернутися на iOS вперше з 2020 року, коли її видалили з магазину після аналогічної спроби обійти платіжну систему Apple, тоді компанія також пропонувала знижку в 20% за пряму оплату. Зараз ситуація змінилася: після багаторічного судового процесу Apple зобов'язали дозволяти альтернативні способи оплати, і Epic цим одразу скористалася.

Раніше ми розповідали, що гравець у Fortnite потрапив до Книги рекордів Гіннесса, убивши ворога, сидячи за кілометр від монітора. MrSavage використовував для цього потужну оптику.

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