Білорусь очікує, що ЄС підтвердить її участь в ”Східному партнерстві”

Київ, 20 березня. УНІАН. Білорусь називає «недискримінаційним» рішення лідерів країн Європейського Союзу про затвердження політики «Східне партнерство» й розраховує, що 7 травня ЄС остаточно підтвердить участь білоруської сторони в цій програмі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, про це заявив прес-секретар МЗС Білорусі Андрій ПОПОВ, коментуючи сьогоднішнє рішення лідерів країн Євросоюзу.

«Відзначаємо недискримінаційний характер ухваленого в Брюсселі рішення, яке передбачає рівноправну й повномасштабну участь в ініціативі «Східне партнерство» всіх запрошених до неї держав. Очікуємо, що дане рішення буде підтверджено на подальших заходах усіх рівнів щодо лінії цієї ініціативи, зокрема при її офіційному запуску 7 травня 2009 року в Празі», – сказав А.ПОПОВ.

За його словами, співпраця в рамках «Східного партнерства» повинна служити «довгостроковим взаємним інтересам як держав-учасниць «Східного партнерства», так і самого Євросоюзу й усього європейського континенту в цілому, сприяючи не роз`єднанню, а об`єднанню, стабільності та процвітанню Великої Європи».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня, лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східне партнерство», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

«Ми затвердили «Східне партнерство» з бюджетом 600 млн. євро», - повідомив прем`єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК після закінчення засідання Європейської Ради - саміту глав держав і урядів країн-членів ЄС.

У свою чергу міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ зазначив, що дебати щодо «Східного партнерства» були дуже інтенсивними, але у підсумку вдалося досягнути результату. «Це важливий результат не тільки для наших східних партнерів, але й для самого ЄС, оскільки ми хочемо співпрацювати з гарними партнерами», - сказав він.

Говорячи про можливу участь Білорусі в новій політиці ЄС, міністр зазначив, що Білорусь мала б бути також охопленою «Східним партнерством». Разом з тим він зазначив, що питання участі Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА в запланованому на 7 травня установчому саміті «Східного партнерства» залежить, в першу чергу, від самого білоруського Президента та його дій в наступні тижні, що залишилися до 7 травня.

«Східне партнерство» – польсько-швецька ініціатива, спрямована на покращення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася започаткувати цей проект. Остаточне рішення буде прийнято на засіданні Європейської Ради 19-20 березня. Установчий саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав-членів ЄС та країн-партнерів відбудеться 7 травня.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь.