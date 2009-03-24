Франція та Німеччина запроваджують прикордонний контроль

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Франція та Німеччина тимчасово запроваджують контроль на зовнішніх кордонах напередодні самміту НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сьогодні повідомило Міністерство закордонних справ Бельгії, розповсюдивши попередження для громадян своєї країни.

Контроль буде запроваджений на всіх кордонах Франції та Німеччині – повітряному, морському та наземному в тому числі для громадян, що прибувають з інших країн-членвіа Шенгенської зони.

Контроль діятиме до 13-00 5 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 3-4 квітня у французькому Страсбурзі та німецькому Кілі відбудеться 60-ий ювілейний самміт НАТО.