Газова декларація - перший крок до стабільності транзиту

Брюссель. 27 березня. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІЄБАЛГС називає газову декларацію з Україною першим кроком до забезпечення стабільності транзиту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив під час дебатів в рамках Європейського бізнес-самміту.

“Це лише перший двосторонній крок”, - сказав він.

Відповідаючи на прохання прокоментувати позицію Росії, комісар ЄС зазначив, що спільна декларація України та ЄС, підписана за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи, не означає, що ЄС відмовляється від співпраці з Росією.

“Не завжди всі кроки розуміються партнерами, але ми хочемо добитися стабільності (транзиту – УНІАН)”, - сказав А.ПІЄБАЛГС.

Він також наголосив, що у кінцевій перспективі сторони все одно співпрацюватимуть утрьох: Росія, як постачальник газу, Україна, як транзит ер, а ЄС, як споживач.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи уряд України, Єврокомісія та міжнародні фінансові інституції підписали спільну декларацію, яка, зокрема, передбачає створення Україною незалежного оператора з транзиту газу та фактичну імплементацію до національного законодавства України положень Директиви ЄС за номером 55 від 2003 року щодо лібералізації ринку газу. Декларація визнає побажання України до поступового переходу європейських компаній до закупівлі російського газу на кордоні Україна-Росія, а також передбачає можливість збільшення транзитних потужностей України. Декларація викликала негативну реакцію з боку Росії, яка висловила нерозуміння того, що цей документ готував без її участі і заявила про можливість перегляду в довгостроковій перспективі планів щодо продажу газу на європейський ринок. Російські посадовці також заявили про те, що вважають кращим варіантом модернізації української газотранспортної системи створення міжнародного консорціуму за участю Росії, України, а також, можливо, компаній з Німеччини та Італії.