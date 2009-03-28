Єврокомісія хоче посилити контроль імпорту продовольства

Брюссель. 28 березня. УНІАН. Єврокомісія пропонує посилити контроль за імпортом продовольства нетваринного походження.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, ця пропозиція була підтримана 27 березня на засіданні Постійного комітету з питань продовольчого ланцюга та здоров’я тварин.

Згідно з пропозиціями, країни-члени повинні будуть визначити в’їздні пункти контролю, які відповідатимуть мінімуму вимог, що виписані в проекті регуляторного акту, а також здійснювати 100% перевірки документів та фізичної перевірки продовольства та кормів нетваринного походження, в залежності від визначеного ступеню ризику.

Проект регуляторного акту визначає перелік продовольства та кормів, які підлягатимуть перевірці при імпорті на підставі різноманітної інформації щодо можливих ризиків для здоров’я людини та тварин. Цей перелік передбачається постійно оновлювати для забезпечення його відповідності останній доступній інформації.

Схвалення проекту регуляторного акту передбачено на кінець травня, а його імплементація має розпочатися через 6 місяців після схвалення.