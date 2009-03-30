В Лондоні розпочнеться самміт “великої двадцятки” – G20

В ході одноденного самміту лідери 20-ти найбільших економік світу обговорять питання сприяння економічному зростанню, управління та попередження світових фінансових криз, покращення регулювання фінансових ринків, підтримки країн, що розвиваються. Перший самміт “великої двадцятки” відбувся 14-15 листопада у Вашингтоні. Напередодні самміту, 31 березня, Президент Єврокомісії Жозе Баррозу проведе прес-конференцію.

Дата події: 2 квітня 2009 року Час початку: 09-00.