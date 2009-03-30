Індикатор бізнес-клімату в єврозоні знову впав

Брюссель. 30 березня. УНІАН. Індикатор бізнес-клімату (Business Climate Indicator) в єврозоні у березні продовжив падіння і досяг нового історичного мінімуму з моменту його запровадження в 1985 році, знизившись з –3,40 у лютому до –3,58 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Падіння індикатору пояснюється значним погіршенням менеджерських очікувань щодо загального портфелю замовлень та експортного портфелю замовлень. Водночас, покращилися оцінки запасів готової продукції на складах. Практично не змінилися оцінки виробничих трендів в попередні місяці та оцінки виробництва в найближчі місяці та оцінки залишків продукції на складах.