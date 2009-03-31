Роботу незалежних дальнобійників в ЄС не хочуть обмежувати в часі

Брюссель. 31 березня. УНІАН. Міністри країн-членів ЄС вирішили не обмежувати робочий час незалежних дальнобійників.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено 30 березня на засіданні Ради міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС.

“Все більше і більше водіїв створюють власні компанії для протидії безробіттю. Ми повинні допомогти їм стати справжніми бізнесменами”, - заявив на прес-конференції міністр з питань транспорту головуючої в ЄС Чехії Петер БЕНДЛ.

Проект Директиви буде обговорюватися в Європарламенті у травні цього року, однак попередньо депутати вже висловлювалися за те, щоб всі водії – і працюючі на зарплаті, і незалежні – підпадали під однакові правила регулювання робочого часу за кермом. Проти виступає і Європейська федерація робітників транспорту, яка вважає, що виняток для незалежних водіїв може призвести до збільшення на дорогах втомлених водіїв.

Єврокомісія, в цілому, не проти зробити виняток для незалежних водіїв, однак із застереженнями, щоб це не призвело до появи “фальшивих” незалежних водіїв.

Діючі нині правила в ЄС передбачають 48-годинний робочий тиждень для водіїв-дальнобійників з можливим збільшенням до 60 годин, якщо 48-годинний тиждень підтримувався протягом 4 місяців.