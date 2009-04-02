Лідери G20 вирішили збільшити фінансові можливості МВФ втричі

Брюссель. 2 квітня. УНІАН. Лідери “великої двадцятки” (G20) вирішили збільшити ресурси МВФ втричі до 750 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у фінальній заяві самміту G20, якій відбувся сьогодні у Лондоні. Ці гроші мають піти на додаткові кредити країнам світу, що найбільше постраждали від світової фінансової кризи, а також на підтримку торгівлі.

Лідери G20 також вирішили збільшити можливості Світового банку з надання кредитів на 100 млрд. дол. – до 250 млрд.

Таким чином, загальна сума коштів, що буде доступною для світової економіки до 2010 року становитиме 1000 млрд. дол.