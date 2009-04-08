Візовий режим між Молдовою і Румунією набере чинності з 9 квітня

Київ. 8 квітня. УНІАН. Візовий режим між Молдовою і Румунією набуває чинності у четвер, але візи будуть безплатними.

Як повідомляє молдавське інформаційне агентство «ІНФОТАГ», про це заявив журналістам міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Андрій СТРАТАН.

«Уряд ухвалив рішення ввести візовий режим з Румунією через ситуацію в Кишиневі», - сказав він.

Водночас він спростував повідомлення, що прозвучали раніше, про те, що візи коштуватимуть 35 або 55 євро.

«Візи видаватимуться безплатно. Також, до речі, і громадяни Молдови одержують візи до Румунії», - нагадав А.СТРАТАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, Президент Молдови Володимир ВОРОНІН заявив про введення візового режиму з Румунією. Він вважає, що Румунія причетна до масових акцій протесту, які відбулися в країні після парламентських виборів.

”У всіх процесах, які відбуваються у нас, замішена Румунія. Терпіння теж має межі. Нам відомі автори цих подій, частина з них втекла”, - заявив В.ВОРОНІН.

Також Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови оголосило персонами нон грата двох працівників Посольства Румунії.

У свою чергу, Міністерство закордонних справ Румунії категорично відкинуло звинувачення з боку офіційного Кишинева у втручанні Румунії у внутрішні справи Молдови.

*** Румунія ввела візи для громадян Молдови з 1 січня 2007 р. у зв`язку зі вступом до Євросоюзу.