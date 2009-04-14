Єврокомісія судитиметься з Бельгією за податки

Брюссель. 14 квітня. УНІАН. Єврокомісія в суді оскаржить відмову Бельгії не стягувати з європейських інституцій збору на планування нових будівель.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено Єврокомісією сьогодні.

В Комісії зазначили, що наказом влади регіону Брюссель-столиця від 12 червня 2003 року всі будівництва чи розширення існуючих офісних будівель на загальну площу більше ніж 500 квадратних метрів підлягають стягненню зборів на надання дозволу на планування.

Єврокомісія вважає, що такі збори суперечать статті третій Протоколу про привілеї та імунітети Європейських Спільнот, оскільки ці збори є прямим податком, а не пропорційними зборами за публічні послуги, що надаються європейським інституціям.

Єврокомісія започаткувала процедуру про порушення законодавства ЄС в жовтні 2007 року, однак влада регіону так і не запровадила винятків для європейських інституцій.

Як повідомляв УНІАН, лише Єврокомісії в Брюсселі належить близько 60 будівель, і ця кількість постійно зростає. Крім того, в Брюсселі розміщують будівлі Ради ЄС та Європейського парламенту.