Польща співпрацювала з ЦРУ в секретних перевезеннях в`язнів

Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Польські журналісти отримали документи, які можуть підтверджувати причетність країни до незаконних “повітряних в’язниць” ЦРУ.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver” з посиланням на польський телеканал TVP та газету “Rzeczpospolita”.

За інформацією цих медіа, уряд Лєшека МІЛЛЕРА не лише знав про незаконні польоти “повітряних в’язниць” ЦРУ, але й бра участь у приховуванні цих польотів. Видання зазначають, що регулярні польоти літаків типу Гольфстрім на військовий аеродром в Шиманах, де з 1970-х років розташовується секретна бойова частина, розпочалися у грудні 2002 року, коли до аеропорту були привезені агенти ЦРУ для організації перевалочної бази.

Починаючи з лютого 2003 року до аеродрому в Шиманах літав “Гольфстрім” з бортовим номером N379P, якій офіційно належав американській приватній компанії. Загалом цей літак побував у Шиманах 5 разів протягом 2003 року: 8 лютого, 7 та 25 березня, 6 червня та 30 липня. Починаючи рейси з Кабулу в повітряному просторі Польщі цей літак отримував статус урядового, зазначають польські журналісти. При цьому, Європейську організацію з контролю за польотами Eurocontrol чотири з п’яти разів власті Польщі повідомляли про те, що цей літак здійснював посадку у Варшаві, хоча насправді він здійснював посадку в Шиманах.

Польські видання також посилаються на свідка, які на власні очі бачив в 2003 році, як з літака, що міг бути “повітряною в’язницею” ЦРУ виводили людей в кайданах і із зав’язаними очима.

Як повідомляв УНІАН, інформація про наявність секретних в’язниць ЦРУ в інших країнах світу, крім США стала відомою у 2005 році. З того часу Європарламент, Рада Європи та ряд інших міжнародних організацій та національних прокуратур проводили власні розслідування щодо секретної діяльності ЦРУ, яке використовувало секретні в’язниці в інших країнах з тим, щоб можна було перевозити туди підозрюваних у тероризмі і застосовувати тортури, що заборонено в самих США.

В 2006 році Парламентська Асамблея Ради Європи схвалила доповідь Діка МАРТІ, відповідно до якої ряд європейських країн могли мати секретні в’язниці ЦРУ на своїй території, або співпрацювати з ЦІРУ в незаконному перевезенні в’язнів. Серед таких країн називалися, зокрема, Польща та Румунія.