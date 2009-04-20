Бельгія відкриває ринок праці для вихідців з 8-ми нових членів ЄС

Брюссель. 20 квітня. УНІАН. Бельгія з 1 травня відкриває свій ринок праці для вихідців з 8-ми країн-членів, що приєдналися до ЄС в 2004 році (крім Кіпру та Мальти, для яких не діяла тимчасова заборона – УНІАН).

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в прес-службі віце-прем’єр-міністра, міністра закордонних справ Бельгії Карела ДЕ ГУХТА.

Згідно з повідомленням, уряд Бельгії вирішив не повідомляти Єврокомісію про бажання продовжити тимчасові заходи з обмеження доступу на ринок праці після 30 квітня цього року, що означає, що з 1 травня вихідці з 8-ми країн, що приєдналися до ЄС в 2004 році зможуть шукати роботу у Бельгії без обмежень та попереднього отримання дозволу на роботу.

“Це дасть можливість робітникам з цих країн-членів працювати в Бельгії легально, згідно з правилами соціальної безпеки та сплачуючи податки”, - зазначив з цього приводу К.ДЕ ГУХТ.

Як повідомляв УНІАН, в 2004 році до ЄС приєдналися 10 нових країн: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Угорщина, Словаччина, Словенія, Чехія, Кіпр та Мальта. Деякі “старі” країни-члени ЄС запровадили перехідні заходи з обмеження доступу на внутрішні ринки праці для вихідців з нових країн-членів ЄС.