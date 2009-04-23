Єврокомісія занепокоєна рефінансуванням боргів України

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Єврокомісія занепокоєна питаннями рефінансування Україною зовнішніх боргів банків та підприємств.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді щодо

прогресу України у виконанні Плану дій в рамках Європейської політики сусідства, представленій сьогодні.

“Основну стурбованість викликає рефінансування банківських та корпоративних короткотермінових зовнішніх боргів”, - зазначається у доповіді.

У документі нагадується, що в цілому, протягом 2008 року, державний та гарантований державою корпоративні борги залишалися на рівні 11%ВВП.

Як повідомляв УНІАН, План дій є практичним інструментом співпраці ЄС з третіми країнами в рамках Європейської політики сусідства. Щорічно Єврокомісія готує звіти щодо прогресу в реалізації Плану дій.